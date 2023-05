A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) volt a házigazdája a napokban annak az eseménynek, amikor az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna hat megyéjének kamarai vezetői találkoztak a zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossal, Szabó Tündével.

File Sándor, a HKIK főtitkára az eseményt követően portálunknak kifejtette, javaslattevő szerepük volt a találkozókon és a program kidolgozásában, ötleteket, impulzusokat adtak, amelyek megjelentek Juhász Attila Simon prezentációjában is. A terület- és a gazdaságfejlesztés kéz a kézben járnak véleménye szerint. Szerinte reagálni kell a gazdasági tengely kihívásaira, amely érinti a munkaerőpiacot és az energetikát, de a beszállítói kapcsolatokat is. Az azon kívüli területeknek is releváns gazdasági irányokat kell adni, ezeken a helyeken a turizmus játszhat szerepet, de a térségeknek rengeteg infrastrukturális fejlesztési vonatkozása van. Sikeres projekteket lehet összeállítani, jó példa erre ez az ambiciózus terv, ilyenekkel lehet lobbizni a befektetések, teljesítmény, megújulás érdekében.