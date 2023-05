A hallgatók a szokás szerint az Egerbakta-Felnémet térségében csütörtökön megtartott egész napos komplex járőrgyakorlaton adtak számot eddig megszerzett tudásukról. A felkészülőkből összeállított négy gyalogjárőr-csoportnak most is beállított helyzetekben kellett helytállniuk zuhogó esőben, csaknem 20 kilométeres táv megtétele közben. A feladatok között szerepelt megfigyelő pont működtetése, információ gyűjtése a helyi lakosságtól, de illegális ellenőrző ponton is megpróbáltak átjutni a hallgatók, valamint a helyi média folyamatos zaklatása mellett egy aknarobbanásban súlyosan megsérült embert is elláttak.

Mint megtudtuk, az első héten a résztvevők elsősorban elméleti képzésen vettek részt. Egyebek mellett megismerkedtek az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) békefenntartó tevékenységének alapjaival, a missziók megalakításának folyamatával és a békefenntartó műveletekben nélkülözhetetlen szervezetek működésével Mindemellett felfrissítették egészségügyi ismereteiket és volt médiakezelési foglalkozás is.

– Mind elméleti, mind pedig gyakorlati dolgokat el kell sajátítani a hallgatóknak. Így például az ENSZ által kiadott nemzetközi modulok ismeretét, valamint az oktatók által leadott tananyag gyakorlati alkalmazását is – mondta el portálunknak Asztalos Lajos őrnagy, tanfolyamigazgató, megbízott törzsfőnök, aki régi ismerős, hiszen már évek óta felel a tanfolyam sikeréért.

A csütörtöki gyakorlat után az utolsó héten még az ugyancsak szokásos helikopteres légi felderítés vár a hallgatókra, majd kétnapos zárógyakorlat következik. Itt a hallgatók számot adnak a megszerzett tudásukról. A tanfolyam végeztével pedig a résztvevők jogosultak lesznek arra, hogy az ENSZ, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek által vezetett katonai megfigyelői missziókban, vagy más béketámogató műveleteknél külföldi szolgálatot teljesítsenek.