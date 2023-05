Megkérdeztük a társaságot arról is, volt-e valami változás akár szervezeti szinten, akár a hajózással kapcsolatban a korábbi évekhez képest.

– Feszesebb munkarendben dolgozunk. Egy-egy munkatársunk több feladatot is ellát, így elmondhatjuk, hogy sokoldalú szakemberekkel dolgozunk. Újragondoltuk a működési struktúránkat is. Kiskörei bázisunkon teljeskörű szolgáltatást nyújtunk a hozzánk látogató kerékpárosoknak is. Megnyitjuk a Piknik Terasz nevű éttermünket, kenut és kerékpárt is kölcsönzünk vendégeinknek, és az éppen ki nem adott nyaralóhajókat szállásként is értékesítjük – írták. Hozzátették, a télen elvégzett karbantartási munkák után a szezon kezdetére tökéletes műszaki állapotban várták kapitányaikat.