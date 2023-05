– Fontos, hogy kerüljön egy megálló az ipari parkba. Természetesen a tervezett intermodális csomópont (IMCS) is megállóhely lenne, ahogy igazán különleges volna egy a Zárkándy-bástya környékén is, így a Setét-kaput megnyitva a peronról a várba juthatnának az utasok. Hasznos lenne egy a Régi Cifrakapu utca környékén is, valamint természetesen a nagy bevásárlóközpontoknál a város északi részén. Általánosságban azt kell megvizsgálni, hogy melyek azok a pontok, ahol a kitérőket és megállókat lehet létrehozni. Az szinte biztos, hogy egy sínpáron fut majd a vonat. A vasúttársaság képviselői szerint Felnémettől Maklárig mindenképp érdemes e vonalat elvinni, de még Füzesabony bekapcsolása is elképzelhető – részletezte Mirkóczki Ádám korábban.