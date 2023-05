Ezt ne hagyja ki! Kínálat

Ígéretesen indul az idei eperszezon, Egerben már kétezerért is kapni kilóját Zsendül, színesedik az egri piac. Megjelentek az eperárusok is, azt ígérik, jó lesz a szezon. Egynyári virágok, palánták is tarkítják a kínálatot.