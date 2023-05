Szeretem a zöldborsót és a zöldbabot, minden formában elkészítve. Ha tavasszal hozzájutok az első friss terméshez, mindig hálás köszönetet mondok a teremtőnek. Az ebből készült ételeknek üzenete van, ez pedig így hangzik: küszöbön már a nyár, és annak minden zamatos kísérője is. Ízek és illatok ígérete száll tova a levegőben.

Fagyasztott társai is fontosak, de az első zsenge példányok, és az ebből készült finomságok nem pótolhatók semmi mással. Éppen ezért idén külön figyelmet szentelek ezeknek a kerti vetemények. Időben elvetettem például őket, kellő csapadék is érkezett, hogy szárba szökkenjenek.

A zöldborsó már szépen virágzik, a bab is megmutatta első hajtásait.

A minap az egri piacon járva láttam már belőlük kóstolónak valót, 4–5000 forintért kínálják kilóját.

Lehet, hogy ez valakinek meg se kottyan, de én gyanítom, hogy az ebben a hazában élő többségnek megfizethetetlen.

Pátyolgatom hát kertemben az összes hasznos növényt. Minden nap becézgetem őket, hogy serkenjenek, adjanak tápláló, egészséges ételt az asztalunkra. A növények hálásak, s néha azt gondolom, válaszolnak is.

Ha szeretet, gondoskodás és kímélet veszi őket körbe, odaadják mindazt, ami a lényegük. Nem követelnek, nem kérnek számon semmit. Vannak. Ha a szunnyadó mag jó talajra hullik, tiszta vizet kap és kellő fény éri, új életre kel, kibontakozik és termést érlel.

Sok tanulnivalónk van még a növényvilágtól. Például az, hogy minden növény egymást támogatja a létezésben. Ha valamelyik túlburjánzik, az csak a haszonra törekvő embernek van ellenére.

Lehetőségünk van arra, hogy megműveljük a földet, hogy magot vessünk, palántázzunk, fákat ültessünk. Ha képesek vagyunk belátni, hogy nem urai, hanem egyenrangú partnerei vagyunk az élővilágnak, ha arra törekszünk, hogy szelíden gondoskodjunk mindarról, ami körbevesz bennünket, akkor ránk hangolódik még a természet is.

Vegyszerek, ásás, kapálás nélkül is ad, jutalmaz, örömöt szerez.