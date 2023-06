Podcastunkból kiderül, Egerben hova fordulhat az érintett, vagy akár a családtagja is, ha úgy érzi, segítségre van szüksége, szeretne megszabadulni függőségétől. Az egri RÉV 25 éve áll a szenvedélybetegséggel küzdők és környezetük szolgálatában. Kohári Szilvia beszélt a megelőzés fontosságáról is, szolgálatuk munkájának ez is szerves részét képezi. Igyekeznek minél többet megtenni azért, hogy a függőségek minél kevesebb ember életét keserítsék meg.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)