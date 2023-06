A gyöngyösi mozitörténetét – mások mellett – a mozivilag.com portál is megörökíti. Forgács Balázs cikkéből kiderül, hogy az Uránia Mozgófényképszínházat 1908. november végén építették és december elején nyitották meg. A helyárak 80 és 20 fillér között voltak, de a szegény tanulók ingyenesen tekinthették meg az előadásokat. Mivel a városban még nem volt mindenhol kiépítve villamos áram, azt a közeli kékfestő gyárból vezették át.

Később, már 1911. áprilisában a Hanák-kertben egy új mozi nyílt, ez lehetett az Apolló, amely az Urániával együtt az 1917-es, Gyöngyöst elpusztító tűzvész martalékává vált. Ezeket később újjá építették. A gyöngyösi Status Quo hitközsége egy pótimaházat építtetett 1921-ben a tűzvész idején leégett zsinagóga mellé, amely később a Szabadság Filmszínház épülete volt és most kormányablak működik a helyén. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár pedig 1943-tól a Mátra Filmszínházat működtette, de egy másik helyen már korábban, 1941-ben a Mátra Mozgót már létező filmszínházként említik.

A második világháborúban – 1944. októberében – a front közeledtével a gyöngyösi mozik bezártak, a front átvonulása után hasznavehetetlenné váltak. Az Apolló megnyitására 1945 nyarán került sor Szabadság néven, a 363 személyes Mátra Mozgó április 26-án nyitott, a Szabadság legutóbbi helyén. A Mátrának valamivel több látogatója volt, de mindkét mozi igyekezett a város tudtára adni, hogy kinyitottak.

Mindkét mozit 1948 májusában államosították, új vezetők kerültek az élükre, a filmellátást a Budapesti Nemzeti Vállalat irányította. Ebben az évben országszerte a Szovjet Film Ünnepét tartották. Gyöngyös több pontján, szabadtéren is vetítették a filmeket olcsó helyárakkal, a szervezők iskolaigazgatókat és üzemek vezetőit keresték fel a népszerűsítések érdekében.

1950-re megcsappant a látogatói kedv, a Mátra és a Szabadság is felváltva 3-3 hetes nyári szünetet tartott a megyei vállalatnál azon gondolkoztak, hogy egyiket vagy a másikat be kellene zárni.

Végül az életveszélyessé vált Apolló-Szabadságot zárták be 1950. december 14-én. Leromlott állagú épületét az Ipari tanulók iskolájának adták, ez ma a Máltai Szeretetszolgálat kereskedelmi iskolája. A Mátrát Szabadság néven újranyitották a több mint egy éves kényszerszünet után és egy ideig egyedüliként üzemelt a városban. Az újranyitást technikai újítás is követte és bemutatómoziként lépett elő.

A Puskin Mozi épületét 1938-ban a ferencesek saját kultúrházuknak építették, 1950-ben a Magyar-Szovjet Társaság bérelte, 1954. március 4-én nyitott meg filmszínházként, főleg társadalmi munkában alakult át és kapta meg a Puskin nevet. A mozi 1956 októberétől 1957 szeptemberéig a Petőfi nevet használta, majd a Heves Megyei Moziüzemi Vállalathoz került és újra Puskin lett, innentől mindennap voltak vetítések.

A 250 nézőt befogadó Puskin Mozi első bezárása 1972. szeptember 28-án felújítás miatt történt, az újranyitásra – már 300 néző befogadására alkalmas teremmel – 1973. június 7-én került sor. Megújultak a nézőtéri zsöllyék, egy helyiségből vált kapcsolhatóvá a világítás és vezérelhetővé a vásznat eltakaró függöny. A régi gépek helyét Dresden vetítők váltották fel és új bejáratot is nyitottak, valamint a folyosókat színészek képeivel illusztrálták. A nyitófilm Bacsó Péter Harmadik nekifutás című filmje volt.

A Heves Megyei Moziüzemi vállalat 1989-ben új irányt vett, bezárta a veszteséges mozikat vagy átadta külsős üzemeltetésbe, a létszámot is csökkenteni kellett. 1991. január 1-től 1992. június 30-ig a dolgozókból alakult Premier Film Kft üzemeltette az egri, a gyöngyösi, füzesabonyi és hatvani mozikat, a moziüzemi vállalat csak filmszolgáltatást vállalt. Ezzel sikerült stabilizálni a költségeket.

Gyöngyösön 1992-ben bezárt a Szabadság Filmszínház, 1996-ban pedig a kertmozi is. A Puskinban 1999-ben a mono hangrendszert sztereóra építették át. A véletlen különös játéka, hogy a Puskin bezárásának is kerek – a huszadik – évfordulója van: 2003. december 30-án az utolsó vetítés után ez a mozi is bezárt. Az utolsónak levetített film, a Trükkös fiúk volt. Új mozi nyílt viszont 2006. december 1-én az egykori Puskin és a Kertmozi területén a Gyöngyház Bevásárlóközpontban. Gyöngyös két korábban meghatározó mozija: a Puskin és a Szabadság nevét adták az új komplexum két termének. Az üzemeltetését a Gyöngyösi Városi Televízióra bízták.