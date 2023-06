Tarnaleleszen a minap töltötte be 90. életévét Bolgár Józsefné, Ancika néni. Ez alkalomból köszöntötte őt a falu nevében az önkormányzat vezetése, a polgármester, az alpolgármester és a jegyző. A meghitt kis ünnepségen virágokkal, tortával köszöntötték az ünnepeltet, aki most is tevékeny életet él. Kovács Béla polgármester azt kívánta, hogy a századik születésnapot is együtt ünnepelhessék.