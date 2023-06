– Már csak azért sem láthattunk ilyen dokumentumokat, mert ezek szenzitív személyes adatok, azokhoz hozzáférni nem áll jogunkban, azok hivatalosan kizárólag a Városgondozás Eger Kft. korábbi ügyvezetőjénél, Juhász Gézánál állnak rendelkezésre. Annál inkább érdekes kérdés, hogyan lehetséges az, hogy a városvezetés irodáiba rendszeresen „befúj a szél” ilyen és ehhez hasonló információkat tartalmazó borítékokat – fogalmazott a frakcióvezető.

– Az alpolgármester által elmondott és feltételezhetően meg is tett feljelentéssel természetesen a frakcióink is egyetért, reméljük a megfelelő hatóságok hamar kiderítik az igazságot és pontot tesznek az ügy végére. Ezzel párhuzamosan pedig hasonló következetességet várunk a Városvezetéstől az okiratot hamisított, jogerősen elítélt Spisák György aljegyző kinevezésével kapcsolatban is – zárta a közleményt.