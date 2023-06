Blaskó Zsófia tavaly hunyt el több éves betegség után. Az egri Blaskó család lánygyermeke életében nem csak a színházban dolgozott, de szívesen írt, rajzolt, illusztrált. Rajzaiból több tárlat is nyílt. Munkáiból most mesekönyv készült, édesanyja Saárossy Kinga szerette volna, ha így él tovább leányuk. Minderről a Kossuth Rádió műsorában beszélt.

– Zsófi rég tervezte, hogy megjelenhessen a könyv, de a színházi rohanásban sajnos ő már ezt nem érhette meg. Egy darabot is bemutattak az ő figuráival és verseivel amit még sokáig, máig is emlegetnek – mesélte az édesanya. Arról is beszámolt, néha féltették Zsófit, mert sokszor megkapta, hogy „ az ő gyerekük”.