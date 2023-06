A városháza kiemelte, hogy a feljelentés mellett intézkedik az állatvédelmi bírság kiszabásáról, valamint a tulajdonos állattartástól való eltiltásáról. A közleményből az is megtudható, hogy az érintett ingatlannal kapcsolatban már korábban is kapott bejelentést a hivatal, melynek munkatársai 2022. őszén többszöri megkeresés és felszólítás után tudtak helyszíni ellenőrzést tartani, ám akkor a mostanihoz hasonló állapotokat nem tapasztaltak. Az ingatlan udvarán megfelelő körülmények között tartottak nyolc kutyát, amit az ingatlan méretei is lehetővé tettek. Akkor azt az információt kapták a tartótól, hogy állatmentéssel foglalkozik, és hamarosan egy Pest vármegyei tanyára költözik a kutyákkal, tette hozzá tájékoztatásában a gyöngyösi városháza.