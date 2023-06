Dr. Takács Péter államtitkár szerint a magyar egészségügy legnagyobb ünnepén a névadó Semmelweis Ignác munkássága arra is jó példa, hogy a tudományt a józan paraszti ész és a megfigyelőképesség is gazdagíthatja. Semmelweis állhatatossága, kötelességtudata a mai dolgozók számára is példa lehet, s mindez helyi szinten is alkalmazható egy olyan kórházban is, mint a hatvani, ahol jó és összetartó a közösség; rengeteg innovációt vezettek be, miközben az intézmény úgy újult meg, hogy a gyógyítás folyamatosan zajlott.

– Nem szabad megijedni a nehézségektől, ez a hatvani kórház számos esetben bizonyította – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: a gyógyítás mindig csapatmunka, így amikor a kitüntetetteket ünnepeljük, az egész közösséget ünnepeljük.

Szabó Zsolt szerint a Semmelweis-nap a mosoly napja a gyógyászatban. Ilyenkor egy kicsit meg kell állni, hogy azokat ünnepeljük, akikre felnézünk.

– A magyar egészségügy több száz évvel is létezett, és létezik napjainkban is. Önök ennek a gerince, a fenntartói, a továbbvivői – szólt az egybegyűltekhez, felelevenítve személyes emlékeit, amikor a közeli Bajza-gimnáziumból átjöttek a frissen végzettek, akik közül a legtöbben az egész aktív életüket itt élték le. Napjainkban is számos helyi középiskolás választja ezt a hivatást.

– Dolgozzanak továbbra is lelkiismeretesen, mi pedig igyekszünk ehhez megteremteni hátteret. Büszkék vagyunk Önökre! – zárta szavait a politikus.