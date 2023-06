A májusi családi napon sem volt ez másképp, ahol a tábor programjaiban korábban részt vett gyermekek és szülők mellett a parancsnok is ott volt. A tábor önkéntesei mind ismerik őt, mosolyogva köszöntötték, tudják, hogy az alezredessel csak a biztonság és a tűzvédelem témában nem lehet viccelni, ezekben nagyon szigorú. A családi napon Hevesi Edit, a Bátor Tábor egy korábbi lakója is megosztotta a történetét a tűzoltókkal. Elmesélte, hogy 2017-ben tragédia történt a családban, ezt a lelki megrázkódtatást segített feldolgozni a tábor egyik speciális programja, a felépülésben sokat segített a közösség, hiszen tudta, hogy nincs egyedül. Edit az önkéntesek munkájának köszönhetően ma már boldog életet él párjával, Ferenccel és lányukkal, Zsófiával. A család össze is állt egy képre a parancsnokkal, aki továbbra is ugyanolyan szeretettel és tisztelettel törődik a gyermekekkel és a tábor minden lakójával, mint az elmúlt huszonkét évben: neki a feladatok közül tűzoltóként a tűzbiztonság garantálása jutott.

A fájdalmas kórházi kezelések és a hosszú bezártság falakat emel. A Bátor Tábor ledönti ezeket a falakat. Évente közel 2000 érintettnek adnak bátorságot és sorsfordító élményeket. Minden programjuk ingyenes, kizárólag adományokból tartják fent a szervezetet. A küldetésüknek támogatással bárki részese lehet. A Bátorító, azaz rendszeres adományozó egy kiemelten fontos pillér az Alapítvány működésében. A rendszeres adományoknak köszönhetően tudnak tervezhető, kiszámítható módon segítséget nyújtani. Várják a rendszeres támogatókat, hogy visszaadhassák a beteg gyermekek gondtalan gyerekkorát.