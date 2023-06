Molnár József nagyrédei születésű festőművész aláírása alapján formázott felirat került a művész születésének 101. évfordulója alkalmából a róla elnevezett közösségi ház homlokzatára, adta hírül Siposné Fodor Judit polgármester.

– A képviselő-testület 2017-ben döntött úgy, hogy a művelődési ház felveszi az önmagát egész életében nagyrédeinek valló Molnár József festőművész nevét. Józsi bácsi születésének 101. évfordulója alkalmából településünk kiállítással és megemlékezéssel készül a művész tiszteletére, mely megemlékezés első lépése a művelődési ház homlokzatán az új felirat elhelyezése volt. Szerettük volna még személyesebbé tenni a feliratot, így a művész nevét saját aláírását mintázva álmodtuk meg a felületen – összegezte Siposné Fodor Judit.

Molnár József 1922. november 17-én született Nagyrédén, és a nagyközség temetőjében nyugszik. A lokálpatrióta festőművész a tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte, mestere Bernáth Aurél volt. Számos külföldi tanulmányúton járt, megfordult Krakkóban, Varsóban, Párizsban, Moszkvában, Szentpéterváron, Amszterdamban, Brüsszelben, több német városban, Csehországban és Görögországban is. Több tucat önálló kiállítást rendezett Budapesten és más magyar városokban, csoportkiállításokon is gyakran vett részt. Munkáit számos alkalommal díjakra érdemesítették. Néhány műve a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, mások közintézményekhez, illetve magángyűjteményekbe kerültek, de szülőfalujának is adományozott alkotásaiból.