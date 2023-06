Kiemelte, a magyar a bajban összefog és minden összefogás magában hordozza a megerősödést és a fejlődést is. Ezen összefogás eredménye lett az, hogy hazánk emelt fővel lábalt ki a nehézségekből, olyan példát mutatva a későbbi nemzedékeknek, mely azóta is hajt minket! A szétszabdalt magyar nemzet mindennek ellenére ugyanis egységes maradt. Az elcsatolt területek magyar kisebbsége ma, 100 év elteltével is magyarnak vallja magát, a magyar nyelvet beszéli és a magyar értékekhez igazítja életét. Nemzetünk egysége nemhogy megbomlott volna, de még meg is erősödött. Mert mi mindig felállunk, ha földre kerülünk! Mindig nyújtunk egymásnak segítő kezet, ha bajba kerülünk!

Isten áldja hazánkat, Isten áldja Hatvant, Isten áldja a hatvaniakat! - fogalmazott posztjában.