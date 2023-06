A sikeres pályázatról Galyasné Dózsa Katalin egyesületi elnök posztolt közösségi oldalán. Mint írja, amikor megkérdezik tőle, hogy mi a kedvenc szabadidős tevékenysége, azt szokta válaszolni, hogy a pályázatírás. Imádja teljesen szabadjára engedni a fantáziáját, olyan innovatív dolgokat alkotni, ami még nincs.

Amikor meglátta a pályázati kiírást, hogy az UNICEF támogatásával, lehetne létrehozni játékközpontot egy fantasztikus innovatív játszóházat, egyből elkezdte tervezni, elképzelte a Kis Bocs Játszóházat, ahol a gyerekek, szülők, nagyszülőknek is kínálnak programokat. Ez egy hely, ahol a játék mindenkit összeköt, tett közzé az egyesületi elnök.

Posztjából az is kiderül, hogy kedden járt a fővárosban, a világszervezet székházában megtartott eredményhirdetésen. A pályázata a nyertesek között volt, s ennek köszönhetően az egyesülettel megvalósíthatják álmaik játszóházát Szihalmon, a helyi gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek.

Portálunk kérdésére pedig Katalin azt is elárulta, hogy megvannak már a játszóházzal kapcsolatos konkrét részletek is. Ezek egyike, hogy a településen a Szihalmi Magyar Tár-Ház ad helyet a gyermekközpontnak. A projekt megvalósítása július 1-jén indul, de ténylegesen augusztustól fogadják majd a látogatókat: gyerekeket, szüleiket, nagyszüleiket.

Megtudtuk azt is, hogy indulásként heti három nyitvatartással számolnak. Az elnyert pályázati támogatásból egyébként az egymillió forintot jócskán meghaladó összegben vásárolhatnak játékokat. Ezek egy része nem csak helyben lesz használható, hanem kölcsönözhető is, mint a könyvek a bibliotékából. Olyan programok sorát tervezik, amelyben együtt foglalatoskodnak a különböző korosztályok, a melyek innovatívak, de a hagyományok ápolására is hangsúlyt helyeznek.

– Idén december végén zárul a projekt, amit két év utógondozás is követ. Természetesen ennek leteltével nem, hogy nem szűnik meg a játszóház, de innovatív módon szeretnénk folyamatosan tovább fejleszteni – hangsúlyozta az egyesületi elnök.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)