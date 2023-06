- A június 3-i Nyitott pincék napjára készült el egy szépen faragott gyaloghíd, öt napra rá nyomtalanul elsöpörte az ár, a lábazata is használhatatlanná vált. A hullámtörőt is elsöpörte az árvíz. Az volt a szerencsénk, hogy a meder teljes hosszában szabályozva volt, még annak idején Szamosvölgyi Péter polgármester csináltatta meg. Ha ez nincs, nem tudom, mi maradt volna meg a településnek ebből a részéből. A Széchenyi utcán gyakorlatilag eltűnt az út az áradatban, az árvíz utáni pénteken délelőtt hordtuk tele mart aszfalttal, zúzalékkal, hogy a munkagépek számára járható legyen. A meder felső szakaszán viszont olyan helyek vannak, ahol még munkagéppel nem tudtunk hozzáférni a törmelékhez, mert megszűnt a patakmeder, nincs hová állni a gépekkel. A 1,5 kilométer hosszú patakmedret jó 90 százalékban már megtisztítottuk. A meder aljából, oldalfalából kiszakított akkora köveket, betontömböket kellett eltávolítani, hogy többet légkalapáccsal helyben szét kellett verni, hogy a munkagép kiemelhesse. A záportározó betongátjának alját is kimosta a víz, és a tározót is ki kell kotorni. A falu fölött lévő kőbányától lakókonténert, személyautót, forgókotrót sodort idáig a víz, de onnan származó gumiabroncsok még a falu közepén is találhatók – részletezte Kiss Viktor.

A polgármester elmondta, hogy különösen nagy kárt szenvedett az patakmeder mentén lévő három borászat.

– Víz alá kerültek a pincék, a feldolgozó részek is. Volt olyan pince, ahol közel 200 hektoliter bor semmisült meg. Lelkileg talán a legrosszabb feldolgozni a történteket, mert ugyanúgy, mint a többi károsultnak, egy élet munkája volt a megsemmisült javaikban. Némi szerencse a bajban, hogy az ár jó negyedét elnyelték ezek a pincék. Ellenkező esetben az a víztömeg is a falura zúdult volna – tette hozzá Kiss Viktor.

Ottjártunkkor több helyen a háziak még mindig a portájuk takarításával voltak elfoglalva. A polgármester kiemelte, szerencsére sokan teszik a dolgukat, nem várnak a külső segítségre, ezért is haladt jól a takarítás. Ugyanakkor köszöni a sok önkéntes önzetlen segítségét is. Mint mondta, az árvíz utáni pénteken 175-en, szombaton 155-en jelentkeztek dolgozni. Nélkülük nem ment volna a helyreállítás. Kiss Viktor büszke arra, hogy Gyöngyöstarján lakossága, valamint a környező települések polgármesterei, önkéntesei, civil szervezetei is nagy összefogásról tettek tanúbizonyságot.

Lólé László ingatlanával sajnos már nincs mit tenni, a ház lakhatatlanná vált.

– Negyven év munkánk ment tönkre 10-15 perc alatt. Most a sógoromnál lakunk a feleségemmel, a lányunkkal meg a két unokával. Betört a víz a házunkba, 137 centiméter volt a vízmagasság benn – megmérte a biztosító szakértője meg a statikus. Szerencsére vannak jó emberek. Kaptunk már adományokat Markazról, Szücsiből, helyből is. Mindent elfogadunk, mert mindenünk odalett. A ruha is adomány, ami rajtam van. Próbáltam menteni, amit lehet, de már nem tudtam a lakásajtót se kinyitni, olyan magasan állt benn a víz. A szemem láttára vitte el az ár a kocsit is. A kerítésre mászva vészeltem át a bajt. De menni kell tovább, a feleségem most is a szőlőben van. Bízunk a Jóistenben, megtart bennünket – mondta Lólé László.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy az adományok tekintetében tart az összeírás, kinek mire van szüksége, hogy célzottan jusson az adomány a megfelelő helyre. A károsultak folyamatosan jelzik az igényüket az önkormányzatnak, vagy a karitásznak. Arról is szó esett, hogy az árvízben elhunyt 47 éves helybeli férfi temetése szerdán lesz a községben. A másik áldozatot, a Gyöngyösön élt hölgyet szülőfalujában, Kisnánán helyezik örök nyugalomra.