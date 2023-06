- Első Boglya Feszt Öko-művészeti fesztivál a Tisza-tónál most hétvégén, június 23-tól 25-ig Tiszadorogmán, Ároktőn, Egyeken, Tiszabábolnán és Tiszavalkon! – írta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Facebook oldalán.

A bejegyzésből megtudhattuk azt is, hogy a három napos rendezvényen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is képviselteti magát. Szombaton túrát vezetnek Tiszabábolnán a Szalakóta tanösvényen, valamint Tiszadorogmán pedig szombattól vasárnapig jelen lesz a Vidra Verda guruló természetbúvárunk.

További információkat az alábbi linken találnak: https://boglyafesztival.hu/