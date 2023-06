– A tánctalálkozó látványos műsora minden alkalommal emlékezetes marad a résztvevőknek. A nyugdíjas társak nemcsak a tánctudásukat mutatják be ilyenkor, de a hagyományaikat őrizve népviseletben képviselik a megyéjük tájegységeit. Emellett a rendezvény erősíti a közösséget, és biztatást ad az aktív nyugdíjas életre. Idén 15 tánccsoport vett részt a seregszemlén: Heves vármegyéből 11, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből 3, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből pedig egy csoport mutatta be tudását. Három szólótáncos is a közönség, illetve a zsűri elé lépett. A fellépők száma összesen 250 fő volt.

Az előadott táncok műfaját tekintve igen színes volt a paletta. A fellépők magas színvonalon adnak elő néptáncot, társastáncot, kánkánt, táncjátékot, spanyol táncot, sramlit, rock and rollt és keringőt.

Igazi kuriózum volt a 90 éves Törcsvári István, a gyöngyöshalászi Gyöngyösbokréta Kulturális és Nyugdíjas Egyesület tagjának színpadra lépése, aki szteptáncot járt. A zsűri tagjai mind ismert táncművészek voltak: Domoszlai József, a Vidróczki Néptáncegyüttes alapítója, továbbá Füzessy Tibor társastáncos, illetve dr. Török József nívódíjas táncpedagógus, az Eger Táncklub Sport Egyesület elnöke. A zsűri arany-, ezüst-, valamint bronz minősítéssel értékelte a produkciókat.