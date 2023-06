A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2022 végén átlagosan 305 ezer forintba került megszerezni egy B kategóriás jogosítványt, ez pedig jelentős áremelkedést jelent kétéves viszonylatban is, hiszen 2020 utolsó hónapjaiban 216 ezer 300 forint volt az átlagos számla. Azonban van, hogy akár félmillió forintot is ki kell fizetni egy tanulónak, mire megszerzi a jogosítvány – ezt már a portálunknak nyilatkozó egri autóiskola vezetője mondta. Vladár Sándorné részletezte az árakat is.