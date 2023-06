Jakab Zsolt és Szabó Dénes, a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár munkatársai nagyon fontosnak tartják az olvasás népszerűsítését. A két könyvtáros nevéhez fűződik a Könyvtári Hírmondó videósorozat, melynek folyamatos készítése arra a tapasztalatukra épül, hogy a fiatalok igenis sokat olvasnak, de mindezt az online térben teszik. Ezért vált a mottójukká, hogy ha az ifjak nem jönnek a könyvek közé, akkor azokat kell elvinni hozzájuk. Szerintük e korosztály megszólítása nem könnyű, de nem lehetetlen, ha az ő világuk keretei között teszik. Az ő nevükhöz fűződik az a rendkívül népszerű klipsorozat is, amelyben rappelve népszerűsítik az olvasást. Már az első, az orosz irodalomról szóló klipjük is futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, s azóta az olasz, a spanyol és a skandináv irodalmat is megénekelték, ugyancsak osztatlan sikerrel. A gyöngyösi önkormányzat a napokban terjesztette fel őket a Heves Vármegyéért kitüntetésre.

A velük készült beszélgetés során sok más érdekesség mellett az is kiderül – ahogy ők fogalmaztak –, a könyvtárosok korántsem olyan unalmas emberek, akik csak csendre inteni tudják az olvasókat.

