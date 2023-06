T. Bokros Máriától megtudtuk egyébként azt is, hogy a kórház több gyöngyösi cégnek, intézménynek ajánlotta fel a lehetőséget, hogy házhoz viszik az újraélesztési ismereteket és gyakorlatot, s örömükre szolgál, hogy mind többen élnek is vele. Dr. Tanárki-Fülöp István, a Gyöngyösi Járási Hivatal vezetője is szívesen fogadta a kórház biztosította lehetőséget, olyan kollégákat delegált az oktatásra, akik ügyféltérben látják el feladatukat, baj esetén ők tudnak a leggyorsabban reagálni. Elmondta: a gyöngyösi kormányablakban van defirbrillátor, annak használatára is fel vannak készítve a kollégák, ám szerencsére eddig még nem volt rá szükség.