Egy yorkshire terrier is került a gondozásukba. A kan a Krisi nevet kapta és múlt csütörtökön már átesett a bal mellső lábamputáción. Ekkor ivartalanították is illetve több fogát ki kellett húzni.

„Szépen gyógyul. Annyira egy kedves, csupa szív tünemény. Tiszta szívünkből sajnáljuk, hogy eddig csak vegetált az életben, az helyett, hogy valaki kincse lehetett volna. Viszont már végre minden megváltozott. Igaz maradandó egészségkárosodással, de végre nyugalomban, tisztaságban, szeretetben telnek a napjai” – írták róla.

Zsötem egy lágyéksérves szuka, akiről azt az információt adták, hogy ezen a héten már operálják.

„Korábbi császármetszés nyomai is kitapinthatóak. Több bőr alatti csomót is találtunk rajta, azokat is megvizsgáltatjuk. Fogai is rossz állapotúak. Ez a 9 kutya egy kisebb vagyon lesz. Amputációk, szemműtétek, fülműtétek, MRI-vizsgálatok. ” – részletezték.

Paolo 3 év körüli kan. Teste szőrhiányos, kivakart, sebes, látszik rajta, hogy kicsi helyen volt bezárva eddig. Vélhetően testvére lehet Paris, az állaton szintén testszerte sebek, szőrhiányos részek, kikapart bőr látszott, ráadásul az emlőiből gennyes, véres váladék folyt. Hasán császármetszések nyomairól számoltak be.

Bagettről azt írták, hogy leharcolt állapotú fiúcska. „Füleiből ömlik a genny, kívül is sebes, fájlalja nagyon. Szemei is gyulladtak. Giardia-tesztje pozitív. A levegőt borzasztóan veszi, rossz belegondolni, hogy ő (is) szaporítva lett.” – olvasható a posztban.