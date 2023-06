Dr. Végh Attila, a körzet önkormányzati képviselője körbenézve a pályán kijelentette, mindent elárul az azon kerékpározó, rollerező gyerekek öröme.

– Ez elsősorban nekik készült. Régóta felmerült bennem az itteni, régi KRESZ-pálya felújításának ötlete. Terveket is készíttettem, de nem volt alkalmas pályázati lehetőség a létrehozására. Aztán az Aktív Magyarország Országos Bringapark Program révén pályázati forrás is adódott. A pumpapálya nyomvonalának előkészítése miatt egy ideig rombolni kellett a helyszínen, voltak is álmatlan éjszakáim, nem akartam rosszabbat csinálni az előző pályánál. Végül egy abszolút természetközeli bringapályát sikerült létrehozni. Mindenkinek köszönöm a segítségét. A pálya Gyöngyös közösségéé, nem lesz bezárva, bekerítve. Ezért kérek mindenkit: vigyázzunk rá! – emelte ki dr. Végh Attila.

Az ünnepélyes átadáson azt is megtudhattuk, hogy a pálya körüli tereprendezés során egyebek mellett padokat és kéziszemeteseket helyeztek el, az építéskor kivágott öt fa helyett tíz újat ültettek, ivókutat állítottak üzembe. A nemzeti színű avatószalagot Hiesz György és dr. Végh Attila vágták át.