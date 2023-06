Nemcsak a serdülő lányok gondja az intim eszközök hiánya. Sokszor se pénz, se lehetőség nincs arra, hogy beszerezzék ezeket az alapvető egészségügyi kellékeket.

Gondként fogalmazták meg az egészséges ivóvíz hiányát, és azt is, hogy bolt sincs helyben, ahol megvehetnék ezeket az eszközöket, az egészségügyi szolgáltatásokhoz is korlátozottan férnek hozzá. Hasznos megoldási javaslatokat is említettek a résztvevők, és ennek bizonyítékaként átadták a negyedik egészségügyi ládát, amit a településen a könyvtár épülete elé helyeztek ki. Ebből - ha más módon nem tudják beszerezni az intim higiéniai termékeket, betétet, tampont - bárki, bármikor kiveheti a szükséges kellékeket a menstruációs időszakban. S ha alkalma nyílik rá, bármikor vissza is teheti azokat a többi, szorult helyzetben lévő lányt, nőtársát támogatva. Mivel a településen nincs bolt, sokszor idő kell ezek beszerzésére is.