A Zagyva-parti város kiállítóhelyei is megteltek a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat alkalmából megtartott eseményeken. Nemcsak képzőművészeti alkotásokkal, hanem interaktív, zenei és egyéb programokkal is várták a látogatókat, felnőtteket és gyermekeket egyaránt. Így történt ez többek között a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban, a Hatvani Galériában és a Hatvany Lajos Múzeumban is, miközben a Kossuth téren az alkalomhoz illő vásár csalogatta az érdeklődőket.