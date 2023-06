– Hosszú évek óta vágytunk Rád, és most végre megérkeztél! – így kezdte azt a bejegyzését a Gyöngyösi Állatkert, amelyben vasárnap bejelentették, Gigi, a karakál beköltözött a parkjukba, és köszöni szépen, jól érzi magát. A posztban azt is tisztázták, hogy mi is az a karakál, vagy más néven sivatagi hiúz. A faj egyrészt nagyon nem kedveli a sivatagot, másrészt pedig nem is igazán hiúz.

–Először is, kétséget kizáróan az afrikai kontinens és Délnyugat-Ázsia egyik legmutatósabb közepes testű macskaféléjéről beszélünk. Bár hiúzként hivatkozunk rá, a fülei végén ülő bojtok miatt rendszertanilag a tulajdonképpeni hiúzokkal távolabbi rokonságban áll, közvetlenebb rokona a szervál és az afrikai aranymacska. További érdekessége, hogy a sivatagos területek helyett szívesebben élvezi tartózkodás szempontjából azokat a szavannákra jellemző növénytársulásokat, ahol meg tud lapulni, lesből tud cserkelni, összességében nagyobb biztonságban tudhatja magát vagy akár kölykeit. Másik használatban lévő neve, a karakál, török eredetű szó, fekete fület jelent, mivel fülei fekete színűek, míg teste sárgás, vöröses barna – ismertették. Beszámoltak arról is, hogy állatkertekben mérsékelten gyakori, korábban több hazai állatkertben is megfordultak egyedei, és néhány magánkézben lévő példányról is van tudomásuk, de Magyarországon valószínűleg nem él több 5-6 sivatagi hiúznál.