– Eleinte a Mátra Művelődési Központ színpadán adtunk elő az évzáró műsort. Néhány éve kitaláltuk, hogy legyen ebből egy nagyobb esemény, ezért kibővítettük egy családi nappá kézművesekkel, kirakodóvásárral a múzeum parkjának szebb környezetében. Ilyenkor úgyis itt vannak a családtagok, a nagyszülők is, s ha már együtt van a család, érezzék jól magukat a gyerekek fellépése után is. Természetesen szerepel ilyenkor a felnőtt együttes is, hogy a gyerekek lássák, hová fejlődhetnek szorgalommal és kitartással. Ezek a gyerekcsoportok ugyanis a mi utánpótlásunk. Az ilyen évzárók alkalmával előadott koreográfiák között természetesen megtalálhatók a Mátravidék táncai, mert azok széles körű megismertetését küldetésünknek tekintjük. Ezen kívül a magyar nyelvterület hagyományos táncaiból is láthat a közönség. Ezek közül a gyerekek minden évben az életkoruknak megfelelő nehézségi fokú tánctípust sajátítanak el. Idén a legnagyobbak moldvai, illetve bukovinai székely táncokat jártak, a kicsik programjában pedig rábaközi táncok voltak – részletezte Ombódi András.