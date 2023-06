A rendkívüli időjárás a Mátra vidékén rendkívüli károkat okozott, sok helyen a védekezés még most is folyamatban van. Recsken, a Hunyadi utcában sok család vesztette el otthonát, és most átmeneti szálláson és rokonoknál kénytelenek meghúzódni.

Horváth László és Sztojka Attila kormánybiztos a hétvégén személyesen látogatta meg a károsult családokat, akiket együttérzéséről biztosított, egyúttal segítséget ígért nekik a bajban.

A képviselő közösségi oldalán azt írta, hogy az ő problémájuk megoldására az árvízkárok enyhítésére biztosított általános kormányzati eszközök nem alkalmasak. Éppen ezért felvette a kapcsolatot Pintér Sándor belügyminiszterrel, segítségre és az együttműködésre kérte.

Ígérete szerint a hétfőn ennek megfelelően a Belügyminisztériumban kezdik a munkát Nagy Sándor polgármesterrel, ahol egy külön kormánydöntés előkészítését fogják elkezdeni.

- Az elsődleges feladat az, hogy a bajbajutottakon segítsünk, számukra biztonságos és megnyugtató lakhatást biztosítsunk: ehhez kértük együttműködésüket és türelmüket Recsken. A velünk tartó Sztojka Attila kormánybiztos elmondta, hogy azért érkezett a helyszínre, hogy a kormányzat részéről is biztosítsák a károsultakat: a megoldáson dolgoznak. Az a cél, hogy a károsultak lakhatása rövid időn belül rendeződjön. Élethelyzeteket kell javítani most, ez pedig nem politikai kérdés. A megoldáson dolgozunk, mégpedig a lehető legrövidebb időn belül - zárta bejegyzését Horváth László.

Az árvíz főként a Hunyadi utcában élőket sújtotta, ahonnan kilenc családnak kellett elmenekülnie. Házaik lakhatatlanná váltak.