Gyöngyös Város Barátainak Köre május végén tartotta az éves beszámoló közgyűlését. Ennek apropóján a kör ez évi programjának újdonságairól számolt be portálunknak dr. Bekecs Andrea elnök.

– Határozottan egy új vonalat jelent idén az, hogy a Városi Civil Alapnak köszönhetően megújult a Fő tér 8. szám alatti tömbbelsőben található irodánk, amit a gyöngyösi önkormányzat biztosított a baráti körnek. Maga az épület a múlt század elején a Hanák-ház volt, abban az időben a város kulturális életének központját jelentette. Jelenleg az épület ad otthon az irodánk mellett a a házasságkötő teremnek és egy könyvesboltnak is, tehát a múlt érdekes módon határozza meg a jelent is. Hanák Kolos neve jól ismert a városban, idén 100 éve hunyt el. Az irodánkat így nemcsak adminisztratív feladatok elvégzésének színhelyéül szánjuk, de szeretnénk méltó kulturális tartalommal is megtölteni – részletezte dr. Bekecs Andrea.

Az elnök elmondta, hogy a megnyitó június végén lesz.

– Jelenleg gyűjtjük a tagság ötleteit, hogy ki mivel tud hozzájárulni ehhez az új tartalomhoz. Tagjaink között van, aki hangtállal foglalkozik, akad, akinek együttese van, de soraink közt tudhatunk festőművészt, költőt is. Így aztán szó lehet felolvasóestről, időszaki kiállításról, koncertről és minden másról, ami a helyi kultúrával összefügg kis léptékben, amatőr szinten. Kezdetben elsődlegesen tehát a tagság tölti meg élettel a tömbbelsőt, később szeretnénk nyitni abba az irányba is, amit majd igényelnek az érdeklődők – sorolta dr. Bekecs Andrea.

Az elnök arról is beszélt, hogy a leendő sportmúzeum utolsó simításait végzi az Aktív Házban a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. A berendezéseket már megvásárolták. Jelenleg az összegyűjtött, felajánlott relikviákat rendszerezik a kör sporttal foglalkozó tagjai, és összeállítják a kiállítás anyagát. Az ünnepélyes megnyitót szeptemberre tervezik, amikor már a diákok is visszatértek az iskolákba. Dr. Bekecs Andrea szólt egy tervezett Omega-emlékműsorról is, amelyet azonban az önkormányzat szervez, mégis egy kicsit a körhöz is köthető.

– Az egyik legnépszerűbb rendezvényünkön, a XIX. századi piacon idén a kisbíróval együtt dobolva vezette a korhű ruhákba öltözött menetet Debreczeni Ferenc, alias Ciki, a legendás Omega együttes gyöngyösi származású dobosa. Ciki ott beszélte meg Hiesz György polgármesterrel, hogy le tud hozni egy Omega-emlékműsort Gyöngyösre – közölte dr. Bekecs Andrea.

A baráti kör által szervezett, szintén népszerű Operagála szeptember 30-án lesz, és Petőfi Sándor születésének bicentenáriumához is csatlakozik.

– Kacsóh Pongrác János vitézének feldolgozása hallgatható majd meg a gála második részében, francia operarészletek felcsendülése után. Idén is az Egri Szimfonikus Zenekar muzsikál majd. A gála idei jótékonysági célját is meghatároztuk már, az est bevételéből a városi önkormányzattal közös kiadású emlékkönyv költségeihez járulunk hozzá, amely jövőre jelenik meg Gyöngyös városi rangra emelkedésének 690. évfordulója tiszteletére – fogalmazott dr. Bekecs Andrea.

Az elnök azt is hozzátette, hogy folytatják a városnéző sétákat is. Ősszel az Ars Sacra fesztivál részeként idén is ellátogatnak a gyöngyösi zsidó temetőbe, illetve a belvárosban is lesznek igény esetén városnéző séták.

– Június 17-én hagyományosan Farkasmályban tartjuk a nyár nyitányát. A borkóstolás mellett a B'Old'All együttes koncertjén találkoznak a baráti kör tagjai. Az együttes egyébként olyan 50 pluszos gyöngyösi és gyöngyös környéki zenetanárokból, pedagógusokból, mérnökökből álló amatőr zenekar, amely a korosztályuk népszerű dalait dolgozza fel – összegezte dr. Bekecs Andrea.

Mint arról már portálunkon is írtunk, Gyöngyös Város Barátainak Köre 2003-ban alakult, a tevékenységét közhasznú egyesületként végzi. A kör célja a gyöngyösi lakosok, a Gyöngyösről elszármazottak és a Gyöngyöst szerető emberek város iránti kötődésének erősítése. Kiemelt célja a város szellemi, kulturális, sport, épített örökség, turisztikai és egyéb értékeinek megbecsülése, gyarapítása, a határon túli magyar-magyar kapcsolat ápolása. Az egyesület nemcsak tevékenységében, hanem taglétszámában is meghatározó civil közössége a mátraalji városnak, munkáját az önkormányzat a város legmagasabb kitüntetésével, a Pro Civitate díjjal is elismerte már.