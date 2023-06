Az alpolgármester elmondta, a diplomán feltüntetett Kandó Kálmán Főiskolát is megkereste az üggyel kapcsolatban, onnan azt jelezték, hogy a diplomát nem ők adták ki, nyilvántartásukban nem szerepel.

– Felveti mindez, hogy okirathamisítás és csalás történhetett, az iskola büntetőfeljelentést tesz, s azt javasolják, hogy önkormányzat is tegye ezt meg. Felszólítjuk az Evat Zrt-t is, állítsák le az átadás-átvétel folyamatát, s indítsanak vizsgálatot – zárta.

A sajtótájékoztatót követően a polgármester, Mirkóczki Ádám közösségi oldalán posztolta a Kandó Kálmán Főiskola jogutód intézménye, az Óbudai Egyetem válaszlevelét, melyben leírják pontról pontra, miért nem szerepelhet nyilvántartásukban a Balázs Ernő által csatolt diploma.

A Mirkóczki Ádám polgármester által posztolt levél tanulsága szerint az Óbudai Egyetem büntetőfeljelentést tesz az ügyben.

