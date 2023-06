A régi-új elnöktől megtudtuk, hogy a megye legnagyobb nyugdíjas egyesületéről, olyan ernyőszervezetről van szó, amelynek 70 tagszervezete és 2000 tagja van. A szövetség versenyeket, találkozókat, kirándulásokat, sportnapot, egészségszűréseket és színházi programokat szervez egyesületeinek, klubjainak. A magas szintű szakmai munka biztos feltétele, a szervezeti vezetők és az elnökség összehangolt munkája.

– A kulturális és sport rendezvények több évtizedes hagyományos programok, amelyek igen népszerűek és a résztvevők száma mindig 200-800 között mozog. A szenior versenyzők örömmel vesznek részt a vers és prózamondó versenyen, a dalos és táncos találkozókon is, ahol vállalják a minősítő versenyek izgalmait. Az idősek világnapja rendezvény forgatókönyvében szerepel a házassági évfordulósok köszöntése, az idősbarát támogatók elismerése. Színház látogatások, utazások és sportnapok színesítik a hozzánk csatlakozó szeniorok (60-70-80-90 évesek) mosolygós, életörömöt sugárzó találkozását – mondta a szövetség elnöke.

Szavai szerint a tevékenységük kettős hatású: elsődlegesen a tagok közösségi életét támogatja, másodlagosan a megye településein élő fiataljainak is követendő példa lehet. A közösség megtartó ereje, kortól független, talán ez is bizonyítható.

A kora tavaszi közgyűlésen egyébként a megelőző évekhez viszonyítva, egy kisebb létszámú elnökséget alakítottak. Alelnökké Kovács Miklósné Lujzát, a Vámosgyörki Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetőjét, titkárrá Kissné Jancsó Tündét, a Nagyúti Andrássy Katinka Nyugdíjas Klub vezetőjét választották. A gazdasági vezető feladatát továbbra is Szabó Erzsébet, az Aldebrői Életfa Nyugdíjas Klub vezetője látja el.

– Az elnökség, nagy közösségi tapasztalatokkal rendelkező vezetőkből áll, amely biztosítja a szövetség 2023-2028 közötti ciklusának tervezését és a programok megvalósítását. A továbbiakban is kollektív vezetői munkát végzünk. Az elnökségben mindenki a szakterületének megfelelően, önállóan tevékenykedik. Kötelezően beszámolnak munkájukról az elnökségnek és a klubvezetői értekezlet résztvevőinek. Kommunikációs és információs rendszerünk jól működik. Az események követhetőek azok számára, akik tájékozódni szeretnének szövetségi életünkről – fogalmazott Farkas Attila.

Hozzátette: kulturális programokat, színházlátogatásokat, kirándulásokat, egészségismereteket bővítő előadásokat, sport és egészségnapokat szerveznek a tagságnak. Teszik mindezt azért, hogy a megye nyugdíjasai, a munkában töltött évek után is élvezetes, élményeket nyújtó közösségi életet élhessenek. Szeretnék, hogy a szeniorversenyeken bizonyosságot szerezzenek arról, hogy a nyugdíjas években is lehet sikeresnek lenni és elismeréseket szerezni. Az elnökség feladata pedig a programgazdag, financiálisan biztosított szövetségi élet megteremtése.

Az elnök külön is kiemelte, hogy március utolsó napján két tagszervezetük – az abasári és a nagyrédei – hatvan tagja parlamenti látogatáson vett részt. Horváth László, a térség országgyűlési képviselője biztosította ezt a lehetőséget, amit köszönettel fogadtak.

– A közösségi életünk egyébként április 12-én indult a megyei vers és prózamondó versennyel. Ezt minden évben a Költészet Napja alkalmával rendezzük. A Petőfi évforduló jegyében szenior társaink a nagy költőnk verseit szavalták. A gyöngyösi Mátra Honvéd Kaszinóban rendezett versenyen 15 tagtársunk mutatkozott be és közülük hárman – Dráveczky István Hatvanból, Benedek Lászlóné és Gáspár Imre Gyöngyöshalászról – továbbjutottak az országos versenyre – mondta portálunknak a szövetség elnöke.

Lassan egy hónapja lesz, hogy megrendezték a Nyugdíjasok Megyei Dalos és Kórustalálkozóját Hevesen. A rendezvény védnöke, Sveiczer Sándor polgármester úr ezen rendezvényen is biztosította a nyugdíjasokat arról, hogy a város mindig segítségére lesz a senior-korosztálynak.

– Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is méltató szavakkal köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényen szólósok, hangszeres szólósok, dalkörök, kórusok mutatták be tudásukat, adtak számot felkészültségükről. Csodálatos látvány volt a versenyzők tájegységre jellemző, népviseleti megjelenése is. A dalos- és kórustalálkozón háromszázan – 29 szólista és 19 csoport – versenyeztek. A vármegye 19 településéről érkeztek a fellépők – mondta az elnök.

Ami pedig az eredményeket illeti: a szólisták kategóriában kiemelt arany minősítést kapott Scheigl József (Nagyút) és Simon Lászlóné (Eger), arany minősitést Fekete Istvánné és Petró Sándorné (Eger), Bessenyei Veronika (Pély), Kádár Ferenc (Maklár), Szalóki Csilla (Nagyút), továbbá 9 ezüst és 12 bronz minősítést is kaptak a fellépők. A kórusok közül arany minősítést szerzett a Hevesi „Őszkék Népdalkör”, Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör (Kisnána), Búzavirág Népdalkör (Maklár), Szenior Kulturális Kör (Egerbakta), Egri Csillagok Népdalkör, Kékibolya Honvéd Népdalkör (mindkettő Eger). Hét ezüst és hat bronzminősítés is jutott a kórusoknak.

Az elmúlt hét vége eseménye volt a XII. Kelet-Magyarországi Senior Tánctalálkozó Gyöngyösön, a Gyöngyök Mátra Művelődési Központban. A szövetség a város önkormányzatának támogatásával több éve, sikeresen szervezi a kulturális, minősítő versenyt.

– Örömünkre szolgál, hogy Hiesz György polgármester úr vállalja a rendezvény védnökének feladatát. Ezen az eseményen a nyugdíjas társak bemutatják tánctudásukat, hagyományokat őrizve népviseletben képviselik a térség tájegységeit. A tánctalálkozó látványos műsora, emlékezetes marad a résztvevőknek és a vendégeknek. A tánctalálkozón Hevesből 11, Borsod vármegyéből 3, Szabolcsból egy csoport és három szóló táncos vett részt. A fellépők száma összesen 250 volt – sorolta az adatokat is a szövetség elnöke.

Megtudtuk, hogy az előadott táncok műfaját tekintve igen széles volt a paletta. A táncos lábú szeniorok magas színvonalon adtak elő néptáncot, társas táncot, kán kánt, táncjátékot, spanyol táncot, sramlit, rock and rollt és keringőt. Kuriózum volt, hogy sztepp táncot mutatott be a 90 éves Törcsvári István a Gyöngyöshalászi Gyöngyösbokréta Kulturális és Nyugdíjas Egyesülettől.

A zsűri tagjai ismert táncművészek voltak: Domoszlai József a Vidróczki Néptáncegyüttes alapítója, Füzessy Tibor társas táncos, dr. Török József nívódíjas táncpedagógus, az Eger Táncklub elnöke. A zsűri külön díjjal ismerte el a Felsőtárkányi Rozsdaálló Tánccsoport kimagasló teljesítményét, így ők kapták Gyöngyös város polgármesterének különdíját, aranyat kapott az Alvégesi Tánccsoport Nyíregyházáról, a Bene-Egylet Tánccsoport Mátrafüredről és az Ezüstalkony Nyugdíjas Klub Kulturális Kör Egerbaktáról. Az arany minősítés birtokosai, továbbjutottak az Országos Nyugdíjas Táncfesztiválra, ami július 8-án Gyulán lesz.

Farkas Attila megemlítette még azt is, hogy két alkalommal, május utolsó és június első napján, színházlátogatás keretében az Egri Gárdonyi Géza Színház vendégei voltak. Mindkétszer 400-400 nyugdíjas élvezhette Aranyrandevú című retro-romantikus komédiát.