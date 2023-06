– Régi a kapcsolat az Egri Folt-tündérekkel, hiszen az előző közösségi házban is is ott voltak, s itt is mindig számíthatunk rájuk – mondta Csathó Tibor a Civil Közösségek Házának vezetője pénteken a foltvarrók kiállításának megnyitóján.

Kiemelte, volt már tárlatuk a házban, de a másodikra még több még összeszedettebb munkával készültek.

Sulyok Levente, a Magyar Foltvarró Céh elnöke is részt vett az eseményem. elmondta, hogy mikor foltvarrásba kezdett, ellátogatott egy egri varrótáborba ahol sokat tanult és fantasztikus élmény volt számára.