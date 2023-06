Pénteken kutyasétáltatás közben bukkant 4, legfeljebb 10 napos kutyakölyökre az egri Sebestyén László és kolléganője.

– Jankovicsné Zita kolléganőmmel kutyát sétáltattunk és szerencsére pont meghallottuk őket. A Bervai lakótelep mögötti mezőn a bokrok között voltak ott hagyva. A teljesen magatehetetlen állatok közül egy már nem élt – mesélte. A kölyköket magukhoz vették és melegíteni próbálták. Az ennyire kicsi kutyák ugyanis még nem csak enni és üríteni nem tudnak maguktól, de a testhőjüket sem tudják szabályozni.

Segítséget kértek, amire a nyíregyházi Felemás Mancsok Kölyökmentés reagált. Egy pár Lajosváros kutyás közösségéből fuvarsegítséget ajánlott, így estére már a civil állatmentőnél voltak a kicsik.

– Extrém módon kiszáradva érkeztek, egyikük orrából vér szivárgott – számolt be Décsi-Kósa Enikő, aki egy személyben, civilként végzi a Felemás Mancsok Kölyökmentést. – Infúziót és gyógyszert is kaptak, de sajnos két kicsi feladta szombat hajnalban. Nem tudom megsaccolni, meddig lehettek magukra hagyva, de már elég rossz állapotban voltak. Sajnos tavasztól őszig mindennaposak ezek az esetek, pedig ivartalanítással meg lehetne előzni a nem kívánt szaporulatot ahelyett, hogy hosszú, napokig tartó szenvedéssel múljanak ki ezek a kicsik. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre csökken az örökbefogadási kedv, így azoknak is nehéz felelős gazdát találni, akik megmenekülnek – magyarázta.

Még a szeme sem nyílt ki a kölyköknek mikor megszabadultak tőlük Forrás: Décsi-Kósa Enikő

Kérdésünkre elárulta, nem ritkák az olyan napok, hogy heves és borsod megyéből egyszerre akár egy tucat kölyköt is fogadnia kell. Ugyan egészségügyi végzettsége révén sürgős alapellátást akár az éjszaka közepén is tud adni, de egyedül, magánszemélyként és többszörös édesanyaként menti a kölyköket, így nagyon hálás minden segítségért ami megkönnyíti ezt a munkát.

– Hatalmas költség a tápszer, az élelem a gyógyszerek és az oltások illetve a karanténozó ketrecek ára is, így ha valaki ilyesmit adományoz, azért nagyon hálás vagyok. Sokat segít abban, hogy életben maradjanak a kidobott, megkínzott kicsik, hiszen sokkal jobb sorsra érdemesek, mint amilyet szántak nekik – fogalmazott Décsi-Kósa Enikő.

Azt is elmondta, hogy ha valaki önálló evésre képtelen kutya- vagy macskakölyköt talál, akkor mindenek előtt helyezze biztonságos helyre és ellenőrizze, hogy nincsenek-e légypeték a kölykökön. Ha igen akkor haladéktalanul távolítsa el, ugyanis amennyiben a nyüvek kikelnek, akkor befelé fúrva magukat az élő kisállatot kezdik el enni. Ha hűvösnek érzi a kölyköket, akkor meleg vizes palackokra terített plédbe bugyolálja őket és próbálja javítani a keringést. Etetni cumisüvegből, az állatfajnak megfelelő tápszerrel, tisztogatni és ürítésre bízni pedig nedves törlőkendővel vagy vattakoronggal lehet őket.

Kiemelt képünkön az érkezés pillanatában a még három életben lévő kutyakölyök Forrás: Décsi-Kósa Enikő