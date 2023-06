Családi napot tartottak szombaton Mónosbélben, amelyen nem csak a mónosbéli gyerekes családok, hanem a gyermekotthonban nevelkedők is részt vettek. Több baráti társaság és család is bográcsozott a művelődési ház udvarán rendezett eseményen, az elkészült ételeket pedig zsűrizték és jutalmazták is.

A művelődési házban kiállítás nyílt a papírfonó szakkör tagjainak munkáiból. Délelőtt a gyerekeknek rendeztek játékos ügyességi vetélkedőt, majd Szabó Dani és a Tekergő Zenekar táncházába csatlakozhattak be a kicsik és a felnőttek, aki pedig nem fáradt ki a táncban, a játszóházban lelhette örömét. A délután a zenéé volt a családi napon.