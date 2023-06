A városháza tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben nemcsak a medencék takarítását, fertőtlenítését és feltöltését végezték el az üzemeltető Gyöngyösi Sportfólió Kft. szakemberei, de a strand 2,5 hektáros parkját is felkészítették a nyári szezonra. A fürdőzők a fedett uszodai részben a 33 méteres úszómedence mellett egy oktató- és egy élménymedence közül választhatnak. A szabadban pedig az 50 méteres úszómedence és egy gyermek élménymedence várja őket. A fürdő területén mindezek mellett homokos strandröplabda és strandlabdarúgó pálya, teqball asztal és lábteniszpálya is található. A vendégek két büfé kínálatából választhatnak. A strand szolgáltatásai a nyáron folyamatosan bővülnek, várhatóan júliustól vízi akadálypálya is várja majd a fürdőzőket, tette hozzá a városháza a közleményében.