Markazon tartottak szombaton Mátra Energia Napot. Késő délelőttől délutánig tartottak a programok, volt kerékpáros ügyességi verseny, szerveztek kincskereső tórát, illetve légpuskás célbalövést is, a legjobbakat pedig jutalmazták is. Ezen kívül szemléletformáló programok is zajlottak az energiatakarékosság jegyében, illetve a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan, volt virtuális valóság, kvízjáték, szerencsekerék, illetve szelektív hulladékgyűjtős játék is. Délután és este pedig színpadi programok szórakoztatták a közönséget, az Alma Együttes, a Dirty Barbies, valamin Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar adott koncertet.