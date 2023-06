Csütörtökön adták át Gyöngyösön a köztisztviselők napja alkalmából a Gyöngyös Közszolgálatáért elnevezésű önkormányzati elismeréseket. A kitüntetést ez évben dr. Erdeiné Albert Anikó, a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal szociális és gyámügyi ügyintézője, valamint Bernáth Ferencné, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal hatósági osztályának szociális szakügyintézője vehette át Hiesz Györgytől, Gyöngyös polgármesterétől. Az ünnepségen Zaja Zoltánné dr., a Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal hatósági osztályvezetője osztotta meg a gondolatait a megjelentekkel.

– Meggyőződésem, hogy egy szervezet jövőjéhez nagyban hozzájárul tagjainak képessége, felkészültsége, teljesítménye, akarata. Nincs ez másképp a közigazgatási szerveknél sem, hiszen az állampolgárok közigazgatásba vetett hite, a jövő záloga, magán a személyi állományon, a közszolgákon múlik. Személyes tapasztalatból ismerem azokat a nehézségeket, amelyekkel a hétköznapokban találkoznak, kiszolgálva mind az állampolgári, mind pedig a versenyszféra igényeit, elvárásait. És mindezt úgy kell tenni, hogy a kor kihívásaira jól reagálnjanak, a jog keretein belül maradva tartsák a fejlődés irányát. Gondolok itt, akár a digitalizációra, a bürokráciacsökkentésre, a deregulációra. A kor igényeihez igazodó közszolgálat nehéz, de mégis nemes feladat. Mindehhez kellő alázat, a másik emberrel szembeni tisztelet szükséges, ami a szolgáltató közigazgatás jele. Jó érzéssel tölt el itt állni a kollégám, illetve a volt kollégám előtt és megköszönni fáradhatatlan munkájukat, kitartásukat, szakmájukba vetett szeretetüket és nem utolsó sorban emberiességüket – fogalmazott Zaja Zoltánné dr.

Dr. Erdeiné Albert Anikó a kitüntetés átvételekor azt mondta, hogy zavarban van, mert olyan dologért kap kitüntetést, ami neki természetes – a munkáért.

– Negyven év olyan munka áll mögöttem, ami szerettem, szeretek. A közszolgálat az évek során sokat változott, de mindig megpróbáltam megfelelni a szakmai elvárásoknak. Az vezérelt, hogy segíthessek az embereknek, az ügyfeleknek, hiszen mindig közvetlenül foglalkoztam velük, s ezt teszem most is. Ezt az indíttatást a szüleimtől kaptam, s hoztam magammal. Pályámon végignézve sok embernek tartozom köszönetnyilvánítással, amit most meg is teszek – jelentette ki dr. Erdeiné Albert Anikó.

Bernáth Ferencné azzal kezdte, hogy nagyon nehéz most megszólalni, mert felemelő érzés átvenni a kitüntetést.

– Nagy elismerés ez számomra, hiszen Gyöngyös a szülővárosom, a lakhelyem. Ez a pillanat számomra alkalmat is nyújt arra, hogy egy kicsit megálljak, visszatekintsek az elmúlt időre, majd újult erővel folytassam a munkát. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtam a közszolgálatban töltött 36 év alatt. Megtanultam a kitartást, a feltétel nélküli elfogadást, a másság elfogadását. Az utamon mindig az emberek segítése vezérelt. Ez a kitüntetés nemcsak dicséret, de felelősséget is jelent, hogy méltó maradjak az elismerésre – összegezte Bernáth Ferencné.