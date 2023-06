Péntektől vasárnapig a kikapcsolódás, a vidámság és a zene volt az első számú program Kálban a falunapok rendezvényeinek köszönhetően. A három napon át három fő helyszínen – a nagyközség főterén, a piac-, valamint a vásártéren – zajló programdömpingben kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozási lehetőséget.

Pénteken főzőverseny nyitotta az események sorát. Ezen a napon adták át hivatalosan is a tavasszal felújított Fő út alsót is, amely a nagyközség templomától a nagyúti elágazásig tart. A napot Sztaniszláv László Made in Hungária című műsora zárta.

Szombaton a nagyszínpadi események Morvai János polgármester nyitóbeszédével kezdődtek. A programban szerepelt a Wolf TSE táncbemutatója, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola műsora, a Szabi Magic bűvészshow, a helyi Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda műsora, a pélyi Nílus Gyöngye hastánccsoport fellépése, a Lizinka Citerazenekar muzsikája, zumba bemutató, Halom Lajos mulatós műsora, Soltész Rezső fellépése, Kefír élő zenekari koncertje. A nap során a főtéren a Káli Lövész Sport Klub tartott bemutatót, de komondorok is szerepeltek bemutatóműsorral. Kitelepült a Magyar Honvédség toborzóirodája, és egészségsátor is az érdeklődők rendelkezésére állt.

Vasárnap búcsúi szentmisét celebrált a helyi római katolikus templomban dr. Artner Péter plébános. A vásártéren estig búcsúi forgatag volt a program.