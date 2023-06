– Remélem minél többen eljönnek az érintettek, gyöngyösi szervezetünk tagjai is ott lesznek. Az ilyen ügyekben fontos a párbeszéd. Szerintünk nem szabad a regisztrációkötelességet bevezetni, hiszen már az adminisztráció is nagy tehet a gazdálkodóknak. Belgiumban egyébként a regisztrációt követően fizetőssé tették a vízvételezést. Egy hasonló intézkedés itthon az élelmiszerárak növekedését eredményezné. A kistermelőknek is nőne a költsége, kevésbé lennének versenyképesek, de a háztáji gazdálkodás költsége is nőne – magyarázta. Hozzátette, van aki csak a kutakból tud vízhez jutni.