Kopcsik Lajos Oscar-díjas, Venesz-díjas, Guiness-rekorder cukrász, világ-és olimpiai bajnok cukrászmester halálának 1. évfordulóján június 19-én, hétfőn adják át a róla elnevezett teret és avatják fel az Ifj. Sós Tamás képviselő közreműködésével az önkormányzat által állított emléktábláját - adta hírül az Eger Város Hivatalos Oldala a Facebookon.

Az Oscar- és Venesz-díjas, Guiness-rekorder mestercukrász utolsó, 80. születésnapján a heol.hu-nak adott interjújában beszélt egriségéről. Arról, hogy bár nem itt született, Egert az igazi otthonának tekintette még akkor is, ha a várostól kapott jót is, rosszat is. Beszélt arról is, hogy ha újrakezdhetné, akkor is a cukrászatot választaná.