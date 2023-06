Bükkszenterzsébeten az Erzsébet Otthont folyamatosan fejlesztik, erről Mikuska Tamásné intézményvezető is beszámolt a közösségi médiában.

– Három évvel ezelőtt nyitotta meg intézményünk kapuit. Titkon reméltük, hogy az ide beköltözött idősek igazi otthonra lelnek. Mára ez már a valóság! Az eltelt három év alatt próbáltunk szakmailag fejlődni: lett pszichiáter szakorvosunk, dietetikusunk, idén május kilencedikétől megkaptuk a szakápolási tevékenységre az engedélyt, júniustól pedig gyógytornász is erősíti csapatunkat. Próbáljuk színes programokkal a mindennapokat tartalmassá tenni lakóink számára. Mindezek megvalósulásához minden szakmacsoport dolgozója nagymértékben hozzájárult, amit ezúton is köszönök nekik és a továbbiakban is számítok rájuk, munkájukra. Külön köszönet az intézmény fenntartójának a Bükkszenterzsébet önkormányzatának, akik mindenben támogatnak - írta bejegyzésében Mikuska Tamásné intézményvezető, amelyet Bükkszenterzsébet polgármestere, Ortó Szilárd is közzé tett a Facebookon.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ha minden a tervek szerint halad, nyáron átadják a régi Malom épületében megvalósuló ipari komplexumot is. ATM is létesülhet a községben, a polgármester már lépett.