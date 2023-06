Néhány hajnal nehéz. Megébredni négy órakor, a fájó ízületekkel megindulni, és tudni, hogy új nap vár rád – kihívásokkal, munkával, másokhoz való igazodással – még akkor is nehéz, ha látod az ablakodból, hogy a napfény kezd utat törni magának.

Az izzasztó álmok még kísértenek, magad sem tudod, hogy ott voltál-e valójában, vagy az a valóság, amire kinyitottad a szemed. A hajnali madársereg izgatott csicsergése, tanakodása segít abban, hogy elhelyezd magad térben és időben.

Igen, itt vagyok. Felismerem a könyvespolcot, az íróasztalt, a festményeket a falon. Ez az otthonom. Ráébredek, hogy ma is sok dolgom van, előző este egy lapra felírtam a halaszthatatlan teendőket. Sok van belőlük. Aztán hirtelen beragyog a reggeli nap az ablakon, és már tudom, hogy az első legfontosabb dolgom nem egyéb, mint az ébredező kertben sétálni egyet. Pizsamában, köntösben, gumicsizmában vizslatom a növényeket.

Végre egy reggel, amikor arra ébredek, hogy mindent békén hagytak a csigák. A szorgos méhek, darazsak már javában döngicsélnek a virágzó facéliák körül. Jó nap lesz ez, akárhogy is végződjön – ebben maradok magammal. Ezzel a gondolattal kapcsolom be egyszerre a számítógépet, a mosógépet, a sütőt. Úgy tervezem, ma mindenki és minden a legjobb tudása szerint teszi a dolgát. Abban reménykedem, hogy estig kitart a lendület ahhoz, hogy holnap hajnalban újra kezdődhessen minden.



