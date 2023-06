Dr. Zvara István ügyvéd, aki a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás delegált képviselője a Városgondozás taggyűlésében elmondta, ők felhívták a cégbíróság figyelmét a szabálytalannak vélt körülményekre. Hozzátette, nem ragaszkodnak Juhász Géza ügyvezetőségéhez, továbbra is elfogadnak egy harmadik személyt, aki nem Juhász Géza és nem is Balázs Ernő, aki körül a napokban botrány is kirobbant, miután kiderült, korábban olyan diplomával igazolta végzettségét, amelyről az állítólag azt kiadó egyetemnek nem volt tudomása.