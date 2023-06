A víz kocsik tömkelegét ragadta magával, több használhatatlanná vált, a pincékbe is betört, emellett több tucat házat is megrongált, emberek sokaságát kellett kitelepíteni. A község azonban egy emberként fogott össze, ottjártunkkor is egymást segítve igyekeznek eltakarítani a romokat, ki lapáttal, ki gépi, ki pedig kézi erővel.