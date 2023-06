– Két sportolónk idén is különleges, akrobatikus mutatványokkal és extrém kanyartechnikájukkal ejtették ámulatba a rendkívül hálás és érdeklődő kiskörei gyerekeket, és tanáraikat is, de a legjobb tanulók jutalma ez alkalommal az volt, hogy a két sportoló mögött ki is próbálhatták a vízi motorozás különleges élményét – fogalmazott Bóday Pál, a Sea-Doo jet-eket forgalmazó Jet Power Hungary kommunikációs igazgatója, aki hozzátette: természetesen minden a helyi vízirendőrséggel előre leegyeztetve, minden védő és biztonsági felszerelést használva jet-skizhettek a gyerekek, akikkel - polgármester asszonnyal egyetértésben - beszélgettünk az élővilágot, a természetet tiszteletben tartó és megóvó, környezettudatos vízi közlekedés fontosságáról is.

Sokan érdeklődtek a mutatványok iránt Forrás: motorhang.hu

Bóday Pál hozzátette: öröm is büszkeség cégünk számára, hogy az általunk forgalmazott legendás Sea-Doo márkát használják a tiszai és a dunai vízirendészetek is, ráadásul úgy tudják, mindenki megelégedésére.

– Óriási öröm volt visszatérni Kiskörére, mert már első alkalommal is nagyon sok kedves és lelkes fiatal előtt mutathatjuk meg, mit tudna a Sea-Doo sport modelljei, ráadásul egyre szépül ez a különleges adottságú vízparti kisváros, amely szerintem a vízi sportok tekintetében is fantasztikus jövő előtt áll – mondta Gerencsér Olivér jet ski világbajnok, akit sok kiskörei gyerek már ismerősként köszöntött a gyönyörűen megújult Ring-a-tó Strandon.