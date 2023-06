A Katona téri parkolóház 2023. január 11-én zárt be, mert Mirkóczki Ádám polgármester nem hagyta jóvá az üzemeltetésre vonatkozó szerződésmódosítást, ami alapján továbbra is 15 évig bérelte volna a város az épületet, amelynek működtetésén veszteség keletkezett. Korábban a szerződés szerint egy viszonylag alacsony áron meg is vásárolhatta volna a parkolóházat az önkormányzat, de Mirkóczki Ádám nem élt a lehetőséggel, s nem is tartja ésszerűnek megvásárolni, így, ha a város használni akarja, továbbra is bérelnie kell, vagy magas értéken kellene megvennie.