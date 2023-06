Nagy László, kerecsendi őstermelő barackosában vaddisznók garázdálkodnak az utóbbi időben. Olyannyira kártékonyak, hogy a termelő számításai szerint kétszáz kilogramm barackot ettek le a fákról.

– A szüret kellős közepén tartunk, és a vadkár olyan méreteket öltött, hogy elképzelni sem lehet. Nem kiló, hanem mázsaszámra zabálják fel főleg a vaddisznók a barackot. Leszaggatják az ágakat, összetapossák a földet, s ez kihat a következő évekre is – panaszolta.

Felmerül a kérdés, mit lehet ez ellen tenni.

– A szagriasztókat már nem lehet használni, mert átveszi a barack a büdös szagot. Van hangágyúnk is, de azt tapasztaltuk, hogy azoktól húsz méterre már túrja a földet a vaddisznó. Túlszaporodás van, ennek egyenes következménye hogy ilyen károkat csinálnak – tette hozzá.

Mint mondta, keresték a vadásztársaságot, folyamatosan hívják, tájékoztatják őket, szavai szerint ígéretet tettek rá, hogy lőnek, de eddig ilyet még nem tapasztaltak.

Forrás: Ládi László/Heves Megyei Hírlap

– Megegyeztünk velük, hogy a területen este 8 órától reggel 5-ig egy tulajdonos sem tartózkodik, tehát bármikor jöhetnek, csak végre gyérítsék az állományt – mondta.

Hozzátette, ugyan nem panaszkodik nagyon az összetermés miatt, de most alapvetőleg is kevesebb barack van. A tavalyi aszálykárokat, a tavaszi fagykárokat most pihenik ki a fák, ezért vannak olyan növények, amelyek nyugvó állapotban vannak, és ezért nincs rajtuk egy szem barack sem.

– Most ezt tetézi a vadkár, bő két mázsát zabáltak le. Ezen túlmenően a fákat is megrongálták, megtépték azokat, leszaggatták az ágakat, s ennek évekre kiható következményei lehetnek – hangsúlyozta.