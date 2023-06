A Csillag Táncstúdió részt vett a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége által rendezett 3 fordulós pontszerző versenysorozaton, melynek utolsó állomása a május elején megrendezett Magyar Bajnokság volt. Az összegyűjtött pontszámok alapján a benevezett 8 produkció mindegyike bekerült a legjobbak közé, így az összes versenyszámuk kvalifikációt szerzett a WDA (World Dance Academy) szervezésében megrendezett Tánc Világbajnokságra. Óriási elismerés ez mind az oktatóknak, mind a növendékeknek egyaránt. Az egriek hatalmas lelkesedéssel, odaadással, szorgalommal és nem utolsó sorban izgalommal készültek a nagy megmérettetésre, melyet június 15-18. között Budapesten rendeztek meg.

– Minden egyes produkciónk megállta a helyét ebben a hónapok óta tartó, időt, energiát felemésztő versenyfolyamban. Egyedi, színvonalas versenyszámainkkal méltón képviseltük szülővárosunkat és Magyarországot egyaránt. Bőven tartogatott meglepetéseket a várva várt eredményhirdetés, ahol nagy boldogságunkra jazz csoportunk és a csoportból 4 növendék kétszer is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. Egy duettünk és egy szólótáncosunk második lett, a moderntánc csoportunk pedig a harmadik helyezést kapta. Őket két külföldi csapat tudta csak megelőzni, tehát a magyarok közül a legjobb helyezést érték el. A legnagyobb öröm számomra, hogy mind a 19 növendékünk éremmel térhetett haza a világbajnokságról. Büszke vagyok azokra a gyerekekre is, akik most nem lehettek dobogósok, - ők a 4. 6. és 7. helyen zárták a versenyt – mert tudom, hogy ugyanolyan becsülettel és szorgalommal készültek ezekkel a számokkal is, mint a többivel. Köszönöm Takács Dorottyának és Emődi Attilának az alapos, lelkiismeretes felkészítő munkát, amit ebben a tanévben véghezvittek, valamint azt a hitet és odaadást, amivel növendékeinket egyengették ezen a diadalúton. – közölte Takácsné Csank Judit, a Táncstúdió vezetője.

WDA VB eredmények:

Vibes – Berecz F.-Király E.-Máté H.-Nagy E. 1.hely

Groundation – Jazz csoport 1.hely

Hasonmás – Duó – Vincze Zsanett, Vincze Zsófia 2.hely

Zsigerből - Szóló – Máté Hanna 2.hely

Itt vagyok! - Lyrical csoport 3.hely

Szabályok nélkül – Szóló - Nagy Nola Méda 4.hely

Önfeledten - Szóló – Kelemen Veronika 6.hely

Kötelék - Duó – Jancsó Julianna, Jancsó Bátor Dániel 7.hely